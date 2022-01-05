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COVID-19 на Запоріжжі: 147 нових випадків та 15 летальних
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Запоріжжі: 147 нових випадків та 15 летальних

Ольга Яковлева
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COVID-19 на Запоріжжі: 147 нових випадків та 15 летальних Фото: Суспільне Запоріжжя

За минулу добу, 4 січня, в Запорізькій області виявили 147 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 175 мешканців регіону.

Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Як повідомляють в облдержадміністрації, нині в регіоні продовжують лікуватись 1 411 хворих.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 592 мешканці, з них одужали 175 867, загальна кількість померлих – 5 311.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

1 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

2 800 60 20 19 – цілодобовий всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Що відомо

  • Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

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