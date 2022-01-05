На Волині на хабарі затримали старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.

Правоохоронець вимагав хабар у розмірі 1 500 доларів США.

Зі слів речниці прокуратури, інспектора затримали після одержання грошей. За версією слідства, він вимагав хабар з жінки, яку мали притягнути до відповідальності за незаконну діяльність в інтернеті.

Кіберполіцейського затримали в рамках провадження за одержання неправомірної вигоди у великому розмірі. В разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років та конфіскація майна.

Зі слів Наталії Мурахевич, наразі вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Що відомо

Як розповіла Суспільному речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, затриманий інспектор вимагав гроші у вебкам-моделей.

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