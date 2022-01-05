За добу на коронавірус захворіло 148 людей на Закарпатті

Впродовж доби, 4 січня, коронавірус підтвердили у 148 людей на Закарпатті. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

За добу одужало 340 людей, померло 8 хворих на COVID-19.

Найбільше хворих виявили в Ужгороді — 37, — повідомляють на сайті Закарпатської ОДА. Жодного випадку захворювання не виявили на Великоберезнянщині, Перечинщині, Берегівщині та Воловеччині.

Що відомо:

За добу в Україні коронавірус виявили у понад 4 тисяч людей, вакциновані — понад 100 тисяч.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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