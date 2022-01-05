Переглянули відеозапис сесії та заслухали пояснення сторін - у Сумському адмінсуді 5 січня перейшли до розгляду справи, у якій Лебединський міський голова Олександр Бакликов оскаржує рішення депутатів про дострокове припинення його повноважень. Таке рішення депутати прийняли 29 вересня 2021 року.

Перед початком засіданням під будівлею суду зібралося близько десятка людей з плакатами. Вони приїхали з Лебедина, щоб підтримати міського голову Олександра Бакликова.

"Все-таки ми виборці, і ми обирали нашого діючого голову", - говорить мітингувальниця Людмила Авраменко.

"Це по суті стосується мене, моїх дітей, які проживають в громаді, які хочуть жити в нормальних умовах, там, де виконуються закони, там, де є право і ти можеш відстоювати свої інтереси", - розповів мітингувальник Денис Кудлай.

Мітинг біля суду

На засіданні суду сторони справи давали пояснення. Олександр Бакликов каже, що була порушена процедура припинення його повноважень. Сесію мав відкривати та вести він, а не секретар міськради Дмитро Коваленко, якого на той момент відсторонив від посади. Також у порядку денному не було питання та завізованого документа про його зняття.

"Із самого початку секретар, не питаючи дозволу у головуючого, виходив до мікрофона, виголошував свої промови, і потім, не маючи повноважень, спочатку відсторонив невідомо на яких підставах міського голову від ведення сесії і сам розпочав сесію. Порушення регламенту можуть бути підставою для визнання у судовому порядку рішення міської ради незаконним. А порушення були від початку і до завершення", - вважає Бакликов.

На думку секретаря міськради Дмитра Коваленка, рішення депутатів правомірне. За це проголосували 33 депутати із 34 присутніх.

"На думку депутатів, Олександр Миколайович Бакликов, враховуючи свої особисті інтереси, безпідставно відмовлявся розпочинати засідання сесії, оскільки був сповіщений, що до порядку денного вносили питання про дострокове припинення його повноважень. За те, щоб я починав проводити пленарне засідання, проголосували депутати", - сказав Коваленко.

Також за клопотанням адвоката позивача переглянули відеозапис початку пленарного засідання від 29 вересня 2021 року. Решту відеоматеріалу мають додивитися наступного разу, 31 січня.

З часу, коли Лебединська міська рада проголосувала за відставку Бакликова, депутати жодного разу не зібралася на пленарне засідання. Нині Лебедин – одне з міст області, яке увійшло у новий 2022 рік без затвердженого бюджету.

Що відомо

Підготовче засідання у справі, де міський голова Лебедина Олександр Бакликов оскаржує рішення місцевої ради про припинення його повноважень, у грудні 2021 року відклали. Причиною стала неявка адвоката Бакликова.

За дострокове припинення повноважень голови Лебедина Олександра Бакликова депутати проголосували 29 вересня 2021 року. Рішення підтримали 32 депутати, які були присутні на сесії, з 34 (за списком). Це рішення Олександр Бакликов нині оскаржує у суді.

30 листопада 2021 року в Лебедині вчетверте, протягом двох місяців, не відбулася сесія міськради. Причина – жоден з депутатів на неї не прийшов. Усе через "двовладдя": зараз в Лебедині двоє людей вважають себе керівниками міста: чинний міський голова і секретар ради.

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