За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 656 осіб

2 656 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 838 людей, другою дозою – 1 791. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 681 721 особу.

По Україні за минулу добу 102 478 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.

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