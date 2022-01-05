За минулу добу 4 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 209 людей. 501 хворий одужав, 7 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 344). На другому місці за кількістю хворих Полтавська область (273), на третьому – Львівська (210).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворів 240 861 громадянин,

одужали 225 247 людей,

померли 5 590 хворих,

наразі хворіють 10 024 мешканці області.

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