За минулу добу 4 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 209 людей. 501 хворий одужав, 7 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 344). На другому місці за кількістю хворих Полтавська область (273), на третьому – Львівська (210).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворів 240 861 громадянин,
- одужали 225 247 людей,
- померли 5 590 хворих,
- наразі хворіють 10 024 мешканці області.
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