Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 5 січня оголосив штормове попередження: у Дніпрі та області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Прогнозується, що 5 січня буде хмарно. Удень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вдень 5-10 °C тепла, по місту 5-7 °C тепла.

На 6 січня синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 °C тепла, вдень 5-10 °C тепла.

Що відомо

2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найжаркішими у всьому світі.

Середня температура у Києві в вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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