Міський суд Праги 4 січня засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного Мартіна Сукупа — колишнього військового, який з 2014 року воює на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляють чеське видання Novinky та посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Як встановило слідство, Сукуп у 2014 році поїхав із Чехії до України, де приєднався до лав бойовиків "ДНР" і брав участь у боях проти українських військових — зокрема під Краматорськом і Горлівкою. Там він принаймні до 2018 року командував "танковою ротою" бойовиків, а потім очолив "батальйон".

Сам Сукуп на засіданні не з’явився, тож його судили заочно. Як докази обвинувачення навело численні дописи в соцмережах і матеріали у ЗМІ, де фігурував чех. "Своєю активною участю в збройних діях він учинив дії, які відповідають критеріям злочину терористичного акту", — заявив прокурор Марек Бодляк.

Адвокатка Сукупа Клара Тврда своєю чергою стверджувала, що переконливих доказів вини колишнього військового немає. Вона погодилася, що той справді перебував на окупованому Донбасі, але нібито "хотів почати там нове життя, що йому частково вдалося — він завів нову сім’ю".

Рішення суду — 21 рік ув’язнення — Тврда одразу ж оскаржила. "Сподіваюся, що з огляду на неспростовні докази, а також те, що суддя, у порівнянні з тим, чого вимагав прокурор, навіть збільшив вирок на рік, перегляду у бік зменшення не відбудеться", — заявив Євген Перебийніс.

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Що відомо

Засуджений чеським судом за участь у бойових діях на Донбасі до трьох років позбавлення волі громадянин Чехії Павел Кафка написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаюється у тому, що став на бік проросійських сил.

У липні 2021 року найвищий суд Праги збільшив термін ув'язнення громадянину Білорусі Алєксєю Фадєєву за участь у бойових діях проти України на Донбасі до 21 року.

У жовтні 2021-го Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний строк ув'язнення для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти ЗСУ на Сході України.

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