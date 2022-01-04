На Закарпатті в помешканні вибухнув газ. Двоє людей травмовані

На Тячівщині, в селі Бедевля 4 січня вибух газу зруйнував літню кухню. Власників, пенсіонерів 1940 та 1946 років народження, госпіталізували, — йдеться на сторінці Facebook Управління ДСНС на Закарпатті.

Вибух газоповітряної суміші стався близько 16-ї години.

Як розповів Суспільному черговий лікар-травматолог Тячівської райлікарні, який не побажав називатися, літнє подружжя поступило до них після 16-ї години.

Управління ДСНС на Закарпатті

"Чоловік лежить у травматології, в нього опіки обличчя і обох кистей рук, а дружина з опіком легенів та політравмами в реанімації", — розповів він.

На місці вибуху працює спеціальна комісія, яка з'ясовує всі обставини події.

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