Власники кіосків, розташованих на вулиці Новгородській-26-Б, що в Хортицькому районі Запоріжжя, кажуть: їм не подовжують договори оренди на землю та паспорти прив’язки на ці тимчасові споруди, щоб їх можна було демонтувати, а торговельні місця надати новим власникам.

З цією проблемою підприємці звернулися до міської ради. На зустрічі побувала й кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

На вулиці Новгородській, 26-Б у Запоріжжі розташовані 9 кіосків, що належать шістьом підприємцям. Євген Юров тут торгує з 2009-го року, Роман Боцман — з 2012-го. Продають у роздріб продукти та промислові товари. Кажуть: термін угод на оренду землі, а також паспорти прив’язки для всіх тимчасових споруд, закінчилися у 2018-му-2019-му роках, але всі податки сплачували. Документи для подовження угод підготували, однак, на їхню думку, реєстрацію затягують у міській раді.

"Хотіли оформити нові паспорти прив’язки — термін старих закінчився. Для цього зібрали всі необхідні документи, подали їх до міського Департаменту архітектури, але нам їх не хочуть оформлювати. У нас є інформація про те, що хтось хоче отримати цю землю і поставити тут свої кіоски", — каже Роман Боцман.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Боцман

Євген Юров розповідає, що підприємці звернулися до приватної компанії “Фейвос-груп”, передали туди всі необхідні документи, щоб оформили їх належним чином:

"Але весь час якісь проблеми нам заважають отримати ці паспорти. Моя історія, взагалі, тягнеться з 2018-го року. Ми узгодили всі питання і з “Водоканалом”, і з деревами, але ситуацію у міській раді навмисно затягують. Ми боїмося, що все це для того, аби сюди зайшли нові власники", — розповідає Євген Юров.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євген Юров

Адвокатка Романа Боцмана Ірина Коломоєць каже: декілька років підприємцям свідомо затягували реєстрацію паспортів прив'язки.

"Однак, було погоджено всі технічні умови, й “Запоріжміськпроєктом” було підготовлено проєкт паспортів прив’язки. Але все одно їм не реєструють ці паспорти прив’язки. У неформальній бесіді їм повідомили про те, що є люди, які претендують на торгівлю у цих кіосках",— каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Коломоєць

Підприємці кажуть: 30 грудня о 16-тій годині працівники “Запоріжжяобленерго” вимкнули у кіосках електропостачання.

"Електроенергію у кіосках увімкнули по обіді 31-го грудня. Тоді ж п’ятеро підприємців прийшли до Запорізької міської ради, аби поспілкуватися з керівником Департаменту архітектури та містобудування Леонідом Тендітником. Той сказав: вони втратили час, і, за відсутності паспортів прив’язки, на сучасній мапі тимчасових споруд на вулиці Новгородській, 26-Б позначені два кіоски замість дев’яти", — каже Євген Юров.

Фото: Суспільне Запоріжжя Зустріч із підприємцями у міськраді

"Дія документів закінчилася у січні. А до нас перші заяви на отримання листів відповідності почали приходити у вересні. Оформлюйте документи самі, без посередників. А з посередником — глухий кут", — пояснив в.о. директора Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міськради Леонід Тендітник.

Фото: Суспільне Запоріжжя Леонід Тендітник

Перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк, який також спілкувався того дня з підприємцями, сказав їм під час оформлення документів уникати послуг фірм-посередників та замінити старі кіоски на нові.

"Вважаю, що кіоски — це тимчасова історія, яка не дає розвитку, у першу чергу, вам самим. Тому, що у цьому питанні ви повинні бути попереду планети, тобто, займати перші поверхи будівель, а люди — ходити по тротуарах, заходити до вас пити каву, їсти випічку", — сказав Олександр Власюк.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Власюк

Заступник міського голови Роман Таран додав, що два власники кіосків пройшли процедуру, офіційно звернувшись до міської ради та отримали паспорти прив'язки, що дозволяє їм працювати зараз.

Також посадовці міської ради домовилися зустрітися з підприємцями у Департаменті архітектури та містобудування міськради — для з’ясування ситуації навколо кожної споруди.

Леонід Тендітник повідомив: 4 листи відповідності до архітектурних вимог вони зможуть отримати наступного понеділка, 10 січня. Після цього, протягом двох тижнів, отримають на них паспорти прив’язки. Протягом 5 місяців старі кіоски власники мають заміни.

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