Водопостачання до курортного Трускавця мають відновити до завтра – мер міста

До завтра, 5 січня, мають повністю відновити водопостачання до курортного міста Трускавець, що на Львівщині. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Майже 30-тисячне курортне місто залишилося без води із 3 січня. Усе через непідписаний договір між трускавецьким та дрогобицьким водоканалами.

"Заявляємо, що станом на 03.01.2022 КП “Дрогобичводоканал” не надає послуги ТзОВ «Трускавецький водоканал», оскільки старий договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 01.01.2020 між КП «Дрогобичводоканал» та ТзОВ «Трускавецький водоканал» втратив чинність 00:00 01.01.2022, а надісланий нами проект нового договору ТзОВ “Трускавецький водоканал” не підписало", – написали у заяві представники “Дрогобичводоканалу”.

За словами Андрія Кульчинського, договір уже підписали, а водопостачання відновлять після завершення аварійних робіт на водогоні Гірна – Дрогобич.

"Проводяться розкопки з приводу аварії на магістральному водогоні у Доброгостові, тому технічно вже ми не можемо отримати воду у зв’язку з тим, що зупинено водопостачання на водогоні Гірна – Дрогобич. Коли відбудеться завершення капремонту? Очевидно, це відбудеться ближче до вечора і почнуть закачувати воду в систему. Можливо вже ввечері окремі мікрорайони Трускавця отримають воду. Загалом до завтрашнього ранку, я переконаний, весь Трускавець вже буде мати воду", – повідомив мер Трускавця.

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