Три пожежних автоцистерни та чотири оперативних автівки 4 січня отримали запорізькі рятувальники.

Про це Суспільному сказав начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області Олександр Сичов.

Пожежні автомобілі виробництва української промислової компанії “Пожмашина” можуть набирати п'ять тонн води та обладнані насосом, що видає 50 літрів за секунду.

За словами Олександра Сичова, щороку подібна техніка модернізується згідно з потребами рятувальників:

"Для видалення диму, який є однією з основних причин загибелі й травмування людей на пожежах, можуть використовуватись мобільні, переносні вентилятори. Такий вентилятор на цій машині вже є. При його правильному використанні можна значно збільшити кількість врятованих і зменшити шкоду для здоров'я людей".

В комплектації спеціальних автівок також є п'ять апаратів на стисненому повітрі для захисту органів дихання, до яких можна під'єднувати спеціальний допоміжний модуль, щоб ділитись повітрям з постраждалими. Зазвичай, за словами рятувальника, вогнеборцям доводиться ділитись своєю маскою.

За словами Олександра Сичова, одна нова автоцистерна працюватиме у правобережній та дві у лівобережній частині Запоріжжя.

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