У Херсоні збільшилась кількість тварин, які втекли з дому та загубились. Такі наслідки святкових салютів та феєрверків. Двох німецьких вівчарок у передмісті шукали чотири дні. Як діють на котів та собак гучні звуки та яскраве світло від вибухів петард та салютів - дізнавалось Суспільне.

Минулого року через новорічні салюти родина втратила собаку Тайсона, котрого вважали членом родини, розказує Ганна Колісниченко.

"Пес дуже злякався, поводився тривожно, нас поруч не було, бо ми також відзначали, а зранку, коли пішли гуляти з подругою та собакою, побачили, що у собаки завеликий живіт і він припадає на задні лапи. Звернулись до ветеринара, провели кілька аналізів, УЗД і виявили набряк серцевих м’язів. На п'ятому приступі собака помер. Для нас то велика втрата", - каже Ганна.

Голосні звуки від петард і феєрверків завжди є для тварин стресом, говорить ветеринарка Валерія Михайлова.

"Уникнути цього, на жаль, неможливо. Що треба зробити? У першу чергу, перевірити цілісність амуніції, поводків, щоб тварина не вирвалася і не втекла. По-друге, на тварині мають бути ваші контактні дані. Крім того, потрібно правильно поводитись із тваринами. Якщо ви зіштовхнулися з шумовим тригером, не хапати тварину, не кричати на нього, не сварити. Заспокоїти та забрати від шуму", - каже ветеринарка.

Вдома тварину теж треба заспокоїти, говорить ветеринарка. Можна і з допомогою медичних засобів, але тільки після консультації з лікарем. Як розказав Суспільному тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій Нацполіції в області Андрій Кований, на Херсонщині немає заборони на святкові салюти.

"Рішення про заборону продажу або використання піротехніки приймають саме органи місцевого самоврядування. Загалом поліція проводить превентивну роботу за такими порушеннями, тобто перевіряють точки продажу піротехнічних виробів. Вже традиційно є таке відпрацювання напередодні новорічних свят, воно триває до кінця січня. Станом на 30 грудня вже були вилучені більше тисячі піротехнічних виробів співробітниками поліції Херсонщини", - говорить Андрій Кований.

Суспільне Херсон

Постійних торгових точок, де продають феєрверки цілий рік, у Херсоні приблизно 15, розповів телефоном головний інспектор відділу техногенної безпеки Олександр Гірченко. До новорічних свят їх кількість збільшується у 2-3 рази.

"Продавати не заборонено при наявності дозвільних документів. Це наявність декларації, товарно-супровідних документів. До них ще додається документація з інструкціями. Нелегальні – це ті, що не мають адреси: от біля переходів пішохідних, з машин у багажниках продають. Використання гучних феєрверків допускається до 22:00 і після 8 години згідно із законодавством і під час новорічних свят цілу ніч. В інших випадках це забороняється і мають застосовувати санкції органи поліції", - розповів Олександр Гірченко.

Щоб вибухи не стали для тварини стресом, її треба привчати до них змалечку, говорить начальник кінологічного центру Сергій Петько.

"Береться цуценя, такі зараз продаються приймачі, котрі налаштовують на стук чи на вибух, і коли ви годуєте, робиться, наприклад, сплеск. Потім збільшується звук, збільшується і цуценя звикає, що цей сплеск нічого страшного не дає. А коли феєрверки лунають, бажано, щоб хазяїн був біля свого собаки. Це є гарант її спокою", - каже кінолог.

Суспільне Херсон

Домашні собаки, не привчені до голосних звуків, через переляк від новорічних салютів можуть втекти з дому. Саме так сталося в родині херсонця Андрія Кутасова. Були впевнені, що собаки закриті у вольєрі, але зранку не знайшли їх у дворі.

"Почали шукати їх. Дізналися, що їх 1 січня бачили на посту поліції на Антонівському мосту. Розповсюдили інформацію про зникнення в соцмережах, почали отримувати дописи з усього Херсона, але звузили коло пошуків між двома мостами. Вони дресовані, знають команди, але коли лунають салюти, не розуміють нічого", - говорить власник собак.

Сьогодні вівчарок знайшли за Антонівським мостом на дачах поблизу Олешок. А втекли вони з приватного сектору поблизу площі Чорновола у Херсоні, говорить Андрій Кутасов.

На сайті Президента 28 грудня оприлюднили петицію про заборону використання в Україні петард і феєрверків. Серед іншого там ідеться і про те, що під час кожного такого святкування втікають від господарів та наражаються на смертельну небезпеку домашні собаки, були випадки загибелі птахів. За 8 днів петиція набрала 4 741 голос із необхідних 25 тисяч. Залишилось 85 днів.