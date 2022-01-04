Пенелопа та Агрипина. Як живуть тигри Миколаївського зоопарку

Популяція в дикій природі майже пів тисячі, а в Миколаївському міському зоопарку мешкають дві самиці. Амурські тигриці Пенелопа та Агрипина в "не голодний" день з’їдають по дев'ять кілограмів м’яса на кістці. Раз на тиждень вони полюють на десятикілограмових кролів.

Пенелопі — 16 років: вона народилась у Миколаївському зоопарку в 2005 році. Агрипина з того ж виводку, але випускають у відкритий вольєр тигриць по черзі.

"Кішки вже в поважному віці та не товаришують між собою. Будь-яка кішка — це тварина, яка не живе сім’ями. Вони в природі живуть на самоті, ведуть поодинокий спосіб життя. Коли були молоді, вони товаришували. З настанням статевої зрілості вони перестали товаришувати, стали конфліктувати", — розповідає начальниця еколого-просвітницького відділення зоопарку Наталя Гоболенко.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Вольєр, де мешкають тигри

Важать такі особини до трьохсот кілограмів.

"Раціон тигра складає 11 кілограмів м’яса на кістці. А самиця отримує в день дев'ять кілограмів яловичини на кістці і один кілограм риби. Є один голодний день, тому що в природі не кожен день вдається здобич спіймати. І один день, коли їм дають живий корм", — говорить начальниця еколого-просвітницького відділення зоопарку Наталя Гоболенко.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Вольєр тигриць

Тварин на годування хижаків вирощують у спеціальному відділі, для тигрів це кролі.

"Хижаку треба, як і в природі, отримувати в раціоні: кров і кістки, шкіра, сухожилля. Треба, щоб все це кішка отримувала", — каже Наталя Гоболенко.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Тигриця Пенелопа

Перші Амурські тигри в Миколаївському зоопарку з’явились в 1978 році. З того часу, від понад вісімдесяти особин, народилися 70 тигренят. За словами Наталі Гоболенко, ці тигринята розвезені по зоопарках світу.

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