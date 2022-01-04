У Дніпрі, спускаючись з гірки на санчатах, загинув чоловік: нові подробиці

Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель 45-річного чоловіка у парку «Зелений Гай» у Дніпрі. Про це Суспільному повідомила речниця міської поліції Аліна Стадник.

За її словами, 2 січня чоловік катався на санчатах з 6-річною дівчинкою і врізався в дерево. Сам він помер на місці, дитина – без травм.

Діагноз чоловіка: клінічна смерть

Директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко розповів, що бригада медиків доїхала на місце за 10 хвилин, але врятувати чоловіка не змогли.

«Але були ще складнощі доступу до самого пацієнта, оскільки крижана гірка, і треба було ще медикам дістатися до місця події. Під час першого контакту з постраждалим наступний діагноз: клінічна смерть. Бригада наша побачила вже пацієнта у стані клінічної смерті. Була на допомогу викликана ще одна бригада інтенсивної терапії та реанімації, і в автомобілі екстреної медичної допомоги протягом 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи, які, на жаль, не завершилися успіхом», – розповів Радій Шевченко.

Явних пошкоджень на тілі чоловіка бригада не побачила, додав він. Зі слів очевидців, сказав Радій Шевченко, чоловік вдарився спиною об дерево.

Стан дитини

Дівчинку привезли у Дніпропетровський клінічний центр матері та дитини ім. Руднєва. Дитячий хірург Валентин Родіонов каже: її оглянули, зробили аналізи та відпустили додому. Дівчинку супроводжували друзі родини. Її мати, за словами лікаря, в той час була у парку, поруч із загиблим чоловіком.

«Зі слів супроводжуючих, які були, це були друзі родини, спускалися на льодянці, на плоскій пластиковій подушці по схилу, вилетіли за трасу, відлетіли у балку, після чого їх розвернуло і зіштовхнулися з чи то деревом, чи стовпом», – сказав лікар.

Що зараз на місці

Побувавши на місці загибелі чоловіка, кореспонденти Суспільного побачили, що й зараз містяни продовжують кататися на гірці.

Кут нахилу складає 20 градусів, розповів директор КП "Міська інфраструктура" Олексій Тесля. Він каже: містяни постійно катаються тут на санках. Забороняти спускатися з гірки не можуть, однак постійно попереджають, що це небезпечно.

«Це дуже крутий схил, він веде прямо до невеликої дренажної системи. Там є дерева, які підтримують цей схил. Ми неодноразово попереджали людей, це у нас є інформаційні таблички висять у місцях катання масового. Але, на жаль, щороку тут стаються такі ситуації, що люди травмуються», – додав він.

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