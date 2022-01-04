Запоріжця призначили віце-президентом Федерації настільного тенісу України

Віцепрезидентом Федерації настільного тенісу України призначили Олександра Пеленкіна. Сьогодні він почав виконувати свої обов'язки на новій посаді. Останні п'ять років чоловік очолював запорізьку федерацію з цього виду спорту.

Про це Олександр Пеленкін сам розповів у коментарі Суспільному.

Він зазначив, що на новій посаді планує через соцмережі популяризувати настільний теніс, як спорт для різних категорій населення. Каже — останнім часом Запорізька федерація активно займалася маркетингом.

За словами Олександра Пеленкіна, у Запоріжжі активно розвивається дитячий пінг-понг. Так, команда "ДЮСШ-4" зайняла перше місце на першому турі Дитячої ліги КЧУ у листопаді 2021 р.

"У нас в Запоріжжі минулого року пройшло три чемпіонати України із семи можливих. Пройшло два тури регіональної ліги, тур першої, вищої ліги. Тобто у нас проходить велика кількість всеукраїнських змагань. Ми проводимо "Кубок Якутовича", куди з'їжджаються зі всієї України. У березні, коли він проходив, було 160 дітей", — розповів Олександр Пеленкін.

Він також підкреслив успіхи спортсменів на Паралімпіаді-2020: "У нас із паралімпійців, які їздили на паралімпіаду із 8 людей — двоє із Запоріжжя (Максим Ніколенко та Лев Кац — ред.). Вони грають у команді "Запорізька скала", вони готуються до чергового туру вищої ліги, де ми йдемо зараз на першому місці. Вчора уже було перше тренування. У грудні відбувся Чемпіонат України, вони там посіли перше місце".

Серед досягнень за час свого перебування на посаді голова запорізької федерації настільного тенісу відзначає відкриття спортивного тенісного клубу "Хорт", що має професійні столи, спеціальне покриття на підлозі, правильне освітлення та душові. А от серед головних проблем, каже — оплата праці тренерів: "Зарплата тренерів не дуже велика. Не вистачає ставок від ДЮСШ і деякі діючі тренери працюють навіть без ставок, а за рахунок самоокупності, персональних тренувань та іншого".

Обійнявши нову посаду Олександр Пеленкін продовжить очолювати запорізьку федерацію.

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