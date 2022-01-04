Прапор, який порвався третього січня на майдані Соборному у Житомирі, не замінили. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства "Зеленбуд" Сергій Свириденко.

За його словами, працівники не можуть спустити прапор донизу через несправність механізму, у який потрапила вода.

Фото: Суспільне Житомир

Працівник "Зеленбуду" Олександр Бугайчук каже, що спуско-підйомний двигун потрібно просушити.

"Водичка попала на двигун і він намок, – каже Олександр Бугайчук. – Треба його знімати, сушити, інакше – нічого не буде, він закоротить".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Бугайчук

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

"Цим займатимуться працівники підрядної організації "Комфортбуд", – каже Сергій Свириденко. – Ми чекаємо їхніх представників і вони зроблять все необхідне, щоб все функціонувало так, як потрібно".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Сергія Свириденка, це вже третє полотнище, яке замінюють з 23 серпня 2021 року – дати встановлення прапора.

"Прапор порвався через пориви вітру, які сягали 15–20 метрів за секунду, – каже Сергій Свириденко. – Прапор замінимо. Виготовляє прапори один із найбільших виробників прапорів. Компанія розташована у Запоріжжі. У нас є один прапор у запасі. Ми його використаємо, замінимо той, що порвався, та замовимо ще один прапор".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Свириденко

Що відомо