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У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінили
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У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінили

Оксана Ковальчук
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У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінили Фото: Суспільне Житомир

Прапор, який порвався третього січня на майдані Соборному у Житомирі, не замінили. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства "Зеленбуд" Сергій Свириденко.

За його словами, працівники не можуть спустити прапор донизу через несправність механізму, у який потрапила вода.

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінили

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

Працівник "Зеленбуду" Олександр Бугайчук каже, що спуско-підйомний двигун потрібно просушити.

"Водичка попала на двигун і він намок, – каже Олександр Бугайчук. – Треба його знімати, сушити, інакше – нічого не буде, він закоротить".

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

Олександр Бугайчук

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

"Цим займатимуться працівники підрядної організації "Комфортбуд", – каже Сергій Свириденко. – Ми чекаємо їхніх представників і вони зроблять все необхідне, щоб все функціонувало так, як потрібно".

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

За словами Сергія Свириденка, це вже третє полотнище, яке замінюють з 23 серпня 2021 року – дати встановлення прапора.

"Прапор порвався через пориви вітру, які сягали 15–20 метрів за секунду, – каже Сергій Свириденко. – Прапор замінимо. Виготовляє прапори один із найбільших виробників прапорів. Компанія розташована у Запоріжжі. У нас є один прапор у запасі. Ми його використаємо, замінимо той, що порвався, та замовимо ще один прапор".

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінилиФото: Суспільне Житомир

Сергій Свириденко

У Житомирі на майдані Соборному прапор, який порвався, не замінили

Що відомо

  • 10 грудня у Житомирі на Соборному майдані через погодні умови тимчасово приспустили прапор.
  • Пошкоджений у Житомирі на майдані Соборному прапор не замінюватимуть.
  • 23 серпня на майдані Соборному у Житомирі відзначили День Прапора та підняли стяг на новому флагштоці.
  • 20 серпня у Житомирі на майдані Соборному провели репетицію підняття Державного Прапора на новому флагштоці.
  • 9 серпня на майдані Соборному встановили 50-метровий флагшток.

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