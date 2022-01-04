На Херсонщині двох поліцейських підозрюють у корупції

На Херсонщині затримали начальника сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів Нацполіції області та його підлеглого під час отримання хабаря.

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури Херсонщини.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними слідства, поліцейські вимагали гроші від громадянина, який порушив процедуру реєстрації автівки. За непритягнення до адміністративної відповідальності вони отримали 500 доларів США.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Як повідомляється на сторінці СБУ Херсонської області у Facebook, правоохоронців затримали поблизу райвідділу поліції під час отримання другого траншу хабаря - 10 тис. гривень неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Суспільне звернулось за коментарем до головного управління Національної поліції Херсонської області.

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