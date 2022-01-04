На Херсонщині двох поліцейських підозрюють у корупції

На Херсонщині затримали начальника сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів Нацполіції області та його підлеглого під час отримання хабаря.
Про це йдеться на сайті обласної прокуратури Херсонщини.
За даними слідства, поліцейські вимагали гроші від громадянина, який порушив процедуру реєстрації автівки. За непритягнення до адміністративної відповідальності вони отримали 500 доларів США.
Як повідомляється на сторінці СБУ Херсонської області у Facebook, правоохоронців затримали поблизу райвідділу поліції під час отримання другого траншу хабаря - 10 тис. гривень неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Суспільне звернулось за коментарем до головного управління Національної поліції Херсонської області.
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