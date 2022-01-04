20 квартир отримали 4 січня сім’ї поліцейських Закарпаття. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Це одно- та двокімнатні квартири в новобудові Ужгорода. Речниця розповіла: помешкання передали сім’ям поліцейських пільгових категорій. Ідеться про учасників АТО/ООС, багатодітних; сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю; а також одинокі матері.

"Ми не робили розбивки по кількості, тому сказати точно, скільки учасників АТО отримали квартири, скільки багатодітних родин — важко", — сказала Ганна Дан.

Квартири закупили за програмою фінансового лізингу, запровадженої Міністерством внутрішніх справ України. На квартирній черзі наразі стоять ще 74 працівники поліції Закарпаття.

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