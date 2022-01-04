Історія волонтера, який отримали щеплення від коронавірусу

Кирило Долімбаєв волонтер при Храмі Святителя Петра Могили Православної Церкви України у Маріуполі. Чоловік свідомо вирішив вакцинуватися. На його думку, якби так зробили усі – колапсу у медичній системі можна було б уникнути.

Кирило щеплення робив улітку. Обидві дози не погіршили його самопочуття. Минулися легко й непомітно.

"Я влітку ще вакцинувався двома дозами, то був Pfizer. Самопочуття було гарне після вакцинації. По-перше, я розумів, що це потрібно робити, щоб ми не зробили колапс медичної системи, який спостерігаємо зараз, через те, що люди не вакцинуються. І по-друге, я розумію, що якщо буду не вакцинований і зі мною щось трапиться, я помру – це буде велике горе для моєї родини: для дружини, дітей, для батьків", – констатує Кирило Долімбаєв.

Долімбаєв волонтер при храмі Святителя Петра Могили уже майже два роки. Він організовує культурні та освітні проєкти. Та й плани на майбутнє має серйозні: відкрити спортивну школу для дітей та створити прихисток для жінок, що зазнали гендерно зумовленого насильства. Отож, часу на хвороби не має.

"Плануємо робити ще низку проєктів, приміром, разом з Мариною Перетятько, дочкою настоятеля, хочемо створити шелтер для жінок, які потерпають від насилля. Плануємо зробити спортивну школу для дітей з патріотичним нахилом. Я повинен турбуватися про своє здоров’я, про своє самопочуття, оскільки несу відповідальність і перед людиною, і перед суспільством", – розказав Суспільному Кирило.

Дружина Кирила також вакцинувалася Pfizer. Переконав чоловік зробити щеплення і свого батька. Невакцинованим в родині лишився лише син, але й це питання часу.

"Йому 14 років. Плануємо, але я поки не розумію процес, як це зробити. Буду консультуватися з людиною, яка це вже зробила, вакцинувала свою дитину. Це потрібно. Потрібно довіряти науковцям, медичній системі. Якщо брати історичні паралелі, то раніше була пандемія віспи, інших якихось захворювань. І це все вирішилось завдяки саме вакцинам", – міркує Кирило.

Кожен робить свій вибір, переконаний чоловік. Проте цей вибір інколи приносить горе.

"Були приклади, знайомі, які не хотіли вакцинуватися, казали, що це змова, вони померли. Все! Їх більше нема! Вони зробили погано своїй родині. Не собі, а своїй родині. По-перше, емоційно, по-друге – фінансово. Тому що людина повинна розуміти, якщо її свідомий вибір – не робити вакцинацію, вона помре – на родину ляже тягар, тисяча-півтори тисячі євро, щоб її поховати, людину цю. Вона повинна розуміти це", – додав волонтер.

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