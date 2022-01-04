Під час святкових вихідних, зокрема в новорічну ніч, безпеку громадян забезпечували посилені наряди поліції, військовослужбовці Національної гвардії, а також представники громадських формувань.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіли речниця головного управління Нацполіції в Миколаївській області Аліна Різун та заступник командира військової частини 3039 зі служби Національної гвардії України Артем Щербаков.

"До охорони публічного порядку у Новорічну ніч залучали понад 180 поліцейських, 95 військовослужбовців Національної гвардії України, 16 представників громадських формувань. 1 січня публічний порядок забезпечували 50 поліцейських та 95 військовослужбовців Національної гвардії України. Надзвичайних подій при зустрічі Нового року не було", — розповіла речниця Нацполіції Аліна Різун.

За словами заступника командира військової частини 3039 Артема Щербакова, серед 95 військовослужбовців Національної гвардії, які були залучені на охорону громадського порядку у святкові дні: 22 піших наряди, шість автопатрулів. З пішими нарядами несли службу два службових собаки.

Артем Щербаков розповів, що під час патрулювання люди просили допомоги у нацгвардійців, щоб знайти двох дітей.

"Були мобільні та оперативні групи особового складу Національної гвардії України, які знайшли дітей та передали їх батькам в цілості та без пошкоджень. Діти вже самі знають, що можна підійти до військовослужбовців та попросити по допомогу. Діти мають назвати свої данні військовослужбовцям для пошуку батьків: прізвище та ім'я, дату народження, де востаннє бачилися з батьками", — говорить Артем Щербаков.

Артем Щербаков додає, що батькам необхідно залишатися на одному місці, аби потім не довелося шукати їх самих.

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