Будівництво онкоцентру у Харкові: до будівлі підвели електрику

Енергетики завершили монтаж двох кабельних ліній потужністю у 10 кВ до нового онкоцентру у Харкові.

Кабель проклали від двох підстанцій — "ХФТІ" та "Жуковського", повідомили у пресслужбі "Харківобленерго".

Довжина кабелів — 11,5 км. Роботи виконали за два місяці.

"Основні складнощі виникали через погодні умови, а також через те, що тут проходять червоні лінії міста", — цитує пресслужба підрядника Михайла Рижка.

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