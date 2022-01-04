Будівництво онкоцентру у Харкові: до будівлі підвели електрику

Енергетики завершили монтаж двох кабельних ліній потужністю у 10 кВ до нового онкоцентру у Харкові.
Кабель проклали від двох підстанцій — "ХФТІ" та "Жуковського", повідомили у пресслужбі "Харківобленерго".
Довжина кабелів — 11,5 км. Роботи виконали за два місяці.
"Основні складнощі виникали через погодні умови, а також через те, що тут проходять червоні лінії міста", — цитує пресслужба підрядника Михайла Рижка.
Що відомо
- Розрахований на 510 ліжок, Обласний центр онкології у лісопарковій зоні в Помірках, за проєктом, має отримати новозбудований чотириповерховий лікувально-діагностичний корпус та відділення променевої терапії. Також в проєкті — реконструкція старого корпусу під поліклінічне відділення. Розробку проєкту почали у лютому 2018 року. Близько року роботи не велися.
- Під час візиту на Харківщину 2 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв сприяти у наданні коштів на харківський онкоцентр, будівництво якого зупинилося на етапі закладення фундаменту. Загальний бюджет проєкту після коригування, за словами тодішнього голови ОДА Олексія Кучера, збільшився з 1,7 млрд грн до 2,2 млрд грн.
- У листопаді 2020 року Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для будівництва онкоцентру на Харківщині.
- У Харківській ОДА розраховували завершити будівництво онкоцентру у 2023 році за умов належного фінансування.
- Інфраструктурну субвенцію у розмірі 67 мільйонів гривень, розраховану на будівництво нового онкоцентру, повернули до державного бюджету у грудні 2021 року. В облдержадміністрації заявили, що генпідрядник зірвав графік робіт. У самій компанії це пояснили недоліками наданого замовником проєкту.
- Обладміністрація планувала розірвати контракт з підрядником до кінця грудня, однак контракт не розірвали.