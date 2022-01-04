Медзаклади Прикарпаття отримали апарати ШВЛ від Угорщини

Медзаклади Івано-Франківщини отримали три апарати штучної вентиляції легенів. Їх 4 січня передав генеральний консул Угорщини. Два апарати привезли в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню, ще один – у Коломийську інфекційну лікарню, інформує кореспондентка Суспільного.

Два нові апарати ШВЛ, які отримали медики Івано-Франківської обласної лікарні, під'єднають до ліжок інтенсивної терапії. Їх у лікарні є 24, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Пулик. За його словами, саме цих двох апаратів ШВЛ бракувало, щоб повністю укомплектувати всі ліжка реанімаційного відділення.

"Ліжко інтенсивної терапії – це апарат ШВЛ, монітор, дефібрилятор і відсмоктувач. І тут два ліжка недовантажені", — розповів Ігор Пулик.

Фото: Суспільне Карпати Два апарати привезли в Івано-Франківську обласну лікарню, ще один – у Коломийську інфекційну лікарню

Нові апарати ШВЛ – китайського виробництва, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Раніше лікарі вже користувалися обладнанням цього виробника. Один з них, який виготовили у 2004 році, працює і дотепер. Нові апарати можуть автоматично вимірювати еластичність легень і грудної клітки пацієнта та визначати, скільки повітря потрібно хворому, говорить Ігор Пулик.

"Ось перед нами — німецький апарат. Прекрасний апарат, але він, на жаль, середнього класу. Він не може визначити, як вентилювати пацієнта, зокрема з коронавірусною пневмонією, які режими вентиляції, скільки подати повітря, з яким тиском. Китайський апарат має інтелектуальний режим, який аналізує легені пацієнта і подає йому киснево-повітряну суміш так, як хоче пацієнт", — розповідає Ігор Пулик.

Фото: Суспільне Карпати Нові апарати ШВЛ – китайського виробництва

В обласну лікарню госпіталізовують хворих у важкому стані зі всієї області, каже медичний директор медзакладу Андрій Яворський. Станом на 4 січня реанімаційні ліжка завантажені хворими на 95%.

"Ми розуміємо, що для нашої великої, масштабної лікарні, де є понад 700 ліжок і велика кількість реанімаційних палат, будь-яке обладнання, тим більше це — сучасне, нове обладнання, яке дозволить надавати медичну допомогу пацієнтам із різними патологіями, — це прорив", — каже Андрій Яворський.

Фото: Суспільне Карпати Нові апарати можуть автоматично вимірювати еластичність легень і грудної клітки пацієнта

У 2021 році Угорщина передала 110 апаратів штучної вентиляції легенів у лікарні України, ще десять – цьогоріч, розповідає генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бачкаі. Медзаклади Івано-Франківщини отримали вісім апаратів ШВЛ.

"Ці апарати рятують життя людей. Більш ніж половина зі 120 апаратів штучної вентиляції легень надійшли не до закладів охорони здоров’я Закарпаття, що є хорошим свідченням намірів Угорщини допомогти всім, хто цього потребує, незалежно від національності", — розповів Йожеф Бачкаі.

Фото: Суспільне Карпати У 2021 році Угорщина передала 110 апаратів штучної вентиляції легень у лікарні України

За словами Ігоря Пулика, нові апарати ШВЛ почнуть використовувати щонайбільше за тиждень.

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