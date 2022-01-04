Чотирьом людям з Тячівського району 4 січня повідомили про підозру у виготовленні підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк.

Закарпатська обласна прокуратура

За словами речниці, люди облаштували підпільну типографію.

"Лікарю, директору і працівниці товариства, а також їх пособнику повідомили про підозру у підробленні і збуті офіційних документів та виготовленні підроблених печаток і штампів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України)", — сказала вона.

Катерина Хижняк додала: схема працювала через лікаря одного з медзакладів Тячева. Він пропонував пацієнтам купити фейкові документи без додаткових обстежень і забору матеріалів для дослідження. Одна така довідка коштувала 500 грн. Друкували їх в офісі товариства, в якому працювали двоє підозрюваних.

Закарпатська обласна прокуратура

"Діяльність цих людей правоохоронці виявили ще влітку минулого року, там проводили обшуки, сьогодні ж їм оголосили про підозру", — додала вона.

Прессекретарка СБУ на Закарпатті Ванда Мільо розповіла: підпільний цех облаштували в районній автошколі. З її слів, виробничі потужності цеху, дозволяли ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів.

Управління СБУ на Закарпатті

"Під час обшуків правоохоронці виявили фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів; підроблені печатки та електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності", — додала вона.

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