Полтавка Наталія Панченко – останні 15 років працює психологинею. До впровадження карантинних обмежень жінка працювала віч-на-віч із людьми, а згодом, каже, довелося змінити формат роботи на онлайн-сесії. Після того, як перехворіла на коронавірус та втратила батька, який теж мав COVID-19, вона вакцинувалася. Про це Наталія Панченко розповіла Суспільного.

37-річна полтавка Наталія Панченко – психологиня. Опанувати цю професію, каже, відразу не планувала.

"Психологинею я, насправді, вирішила стати дуже несподівано. Я усе життя готувалася до філологічного (факультету – ред.). Приїхала до педагогічного (університету – ред.) нашого рідненького на день відкритих дверей. Переплутала аудиторії, у яких відбувалася презентація професій, і потрапила на презентацію професії психолога", – говорить психологиня Наталія Панченко, яка вакцинувалася від COVID-19.

фото: Суспільне Полтава Психологиня Наталія Панченко

Найбільше, говорить Наталія, до неї звертаються із питаннями щодо стосунків.

Це тоді, коли собі у стосунках некомфортно. Більшість у цьому звинувачують себе. І це дуже історія негарна. Коли приходить людина й говорить: "У мене все погано, тому що я такий-то, такий-то". І ми цю штуку розбираємо.

З появою карантинних обмежень психологиня працювала онлайн. Говорить, це складніше, ніж спілкуватися вживу. Нині працює у змішаній формі.

Якщо десь якась больова штука, людина може просто перервати зв'язок. І перервати його в такий момент, який дуже небажаний. Тобто вона (людина – ред.) залишиться "розібраною", якщо говорити дуже метафорично, а "зібрати" я її не встигну, бо вона ж від мене далеко. Я не можу з нею пропрацювати.

фото: Суспільне Полтава Наталія Панченко працює за ноутбуком

На COVID-19 вона захворіла у квітні, а наступного місяця помер її батько, який також мав коронавірус. Тому влітку жінка вакцинувалася.

Хто не хворів, той не зрозуміє на скільки це страшно не могти зробити повний вдих. Я не боялася до того моменту, поки я сама це не відчула, коли я вдихаю, а я не можу. І це дуже страшно. Я перед тим, як вакцинуватися, єдине, що робила – я читала. Я читала відгуки про усі вакцини. Я читала побічні (ефекти – ред.), які там можливі. У мене є найкраща подруга медик, яка мені розповідала про цю вакцину, про її (вакцини – ред.) систему дії, про те, чому її бояться.

фото: Суспільне Полтава Психологиня Наталія Панченко

Рідні Наталії також вакцинувалися.

Я нікого не закликаю, не агітую вакцинуватися. Це особисто ваша справа. Люди бояться тому, що вона не пройшла випробувань? А я боюся померти задихаючись або від пневмонії "згоріти" за три дні.