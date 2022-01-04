Японські вчені закінчили доклінічні випробування двокомпонентного назального спрею, який може запобігти уникненню деменції та хвороби Альцгеймера.

Засіб уповільнює накопичення в мозку амілоїдних бляшок, які характерні для деменції, хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних процесів. У ньому використані кілька поширених ліків і спрей успішно працював в експериментах на мишах, йдеться у статті в журналі Frontiers in Neuroscience, повідомили у пресцентрі Університету Осаки. Зокрема, дослідники поєднали препарати рифампіцин та ресвератрол.

Як пояснюють автори дослідження, амілоїдний білок спричиняє смерть нейронів.

Рифампіцин використовується для лікування туберкульозу, однак має серйозні побічні ефекти для печінки. Через це дослідники відкладали випробування на людях, щоб знайти спосіб захистити пацієнтів від негативного впливу препарату. Цього вони змогли досягти застосовуючи ліки у вигляді спрею: це дозволяє речовині швидше проникати у мозок, минаючи проходження через печінку.

Ресвератрол — антиоксидант, здатний знижувати гепатотоксичну дію рифампіцину.

Під час експериментів дослідники використовували тварин, отриманих для вивчення нейродегенеративних процесів у мозку. Рифампіцин і ресвератрол вони отримували п'ять разів на тиждень, протягом місяця, і згодом продемонстрували відсутність амілоїдних бляшок та покращені когнітивні здібності у порівнянні з мишами контрольної групи. При цьому препарат не вплинув на роботу печінки.

Автори також зазначили, що кількість антибіотика, який потрібен для захисту від хвороби Альцгеймера, менша, ніж у випадку лікування туберкульозу, — менше 0,1 міліграма на кілограм ваги тіла проти 10 міліграмів на кілограм.

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