У Запоріжжі перші новонароджені 2022 року отримали подарунки

Перші діти, які народилися у Новому 2022-ому році у Запоріжжі – хлопчик у пологовому будинку № 4 та дівчинка у №3. Сьогодні мами новонароджених отримали в подарунок дитячі ліжка від міської влади.

Про це повідомляє кореспондентки Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник та Олена Черкун.

Першим в обласному центрі новорічної ночі, о 2 годині 20 хвилин, народився хлопчик. 27-річна мати Вікторія Петрухіна розповідає: на первістка в родині очікували три роки, назвали Даниїлом. Вага новонародженого — 3 кілограми 660 грамів, зріст 50 сантиметрів.

"Перед Новим роком, о 23:30 я поїхала до пологового, народились о 2:20. Думали, за цей час повинні вже народитись діти, але виявилось, що ми перші. Чоловік мій плакав у перші хвилини, дуже несподівано все відбувалось. Це перший син, він дуже хотів його. Ми заздалегідь нічого не купували для дитини, тому дитяче ліжко дуже вчасно подарували", — каже Вікторія Перетрухіна.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вікторія Перетрухіна

Батько дитини — військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Сергій Перетрухін.

"Пологи відбувалися природним шляхом. З мамою та з дитиною все добре. Батько був присутнім під час пологів, допомагав, як міг, підтримував свою дружину", — каже акушерка-гінекологиня Оксана Дудун.

Перша у Запоріжжі дівчинка народилася у пологовому будинку №3. Породілля — 37-річна Світлана Федчук. Їм теж від міської ради подарували дитяче ліжко.

"Ліжечко у нас є, але, напевно, так скажу, не нове, не зібране. І, звісно, коли нам сказали, що у нас дівчинка перша у цьому році й ось такий подарунок — це, звісно, неоціненно", — розповіла вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Федчук

Світлана Федчук каже: доньку народила 2 січня о 12:30. Те, що дівчинка з’явиться на світ саме цього дня, для неї стало сюрпризом:

"Ми дуже довго хотіли дитину. Були всілякі моменти й нюанси, чому її не було. Це дуже очікувана дитина, найулюбленіша. Я була налаштована на всі 100 %, що 7 числа буду у пологовому будинку. Другого числа самі приїхали. Викликали швидку, взяли всі необхідні речі, які потрібні сюди, до пологового будинку – і все, приїхали", — каже Світлана.

Для родини Федчук це — перша дитина. Дівчинку планують назвати Дамірою. Її вага – 2 кілограми 670 грамів, зріст – 49 сантиметрів.

"Це для мене було неочікувано, якщо чесно, після Нового року одразу. Все, каже: "Збирайся, поїхали!" Два дні тут вже. Бігаю. Вночі тут допомагаю, після кесарева тяжко. Всім тяжко, але нічого, це довгоочікуване щастя. Ось вже вушка мамині, одразу видно, як тільки взяв на руки. Повинна бути красунею", — каже батько дитини, Данило Федчук.

Фото: Суспільне Запоріжжя Данило Федчук

З 1 по 3 січня у пологовому будинку №3 народилися 10 немовлят, розповів медичний директор Костянтин Островський. Протягом цього ж періоду у 4-му пологовому будинку, за словами директора Юрія Бессарабова, на світ з’явилися 20 малюків.

Вітають перших новонароджених року із 2000-го, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, гроші на дитячі ліжка виділили з міського бюджету. Вартість одного — 8 тисяч гривень.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram