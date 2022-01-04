У 2021-му році Суспільне запустило новий напрям – подкасти. Це новий спосіб споживання цікавої для вас інформації у зручному аудіоформаті, будь-де та з будь-якого пристрою, варто лиш мати доступ до Інтернету. Ми зібрали найцікавіші наративні подкасти, кожен з яких є окремою історією на суспільно важливі теми. Серед них проєкти вироблені в рамках творчого конкурсу “Подкасти для Суспільного”, подкасти створені у партнерстві з іншими організаціями та адаптації програм від UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура .

Подкасти Суспільного

НАШІ 30

«Наші 30. Жива історія» — документальний серіал до 30-ї річниці незалежності України. Афганістан і Чорнобиль, шахтарські протести й повернення кримських татар, «човники» і перші салони. Історія 90-х, розказана самими українцями. Створений у партнерстві з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. Номінант першої премії для подкастів «Слушно» від Megogo Audio.

Справа 25

«Справа 25» подкаст про найбільший кримінальний процес над політв’язнями в окупованому Криму. Створений у партнерстві з відкритою студією подкастів IZONE Media, Amnesty International Ukraine та Центром прав людини ZMINA. Номінант першої премії для подкастів «Слушно» від Megogo Audio. Також увійшов до довгого списку премії «Високі стандарти журналістики» у номінації «за якісний регіональний/нішевий медійний проект».

Розслідування

«Суспільне розслідування» – команда розслідувачів Суспільного розказує про системні проблеми, з якими стикається кожен з нас. Вбивства, надзвичайні ситуації, нещасні випадки, причиною яких є корупція і безвідповідальність.

Дрогобич

«Дрогобич 101/1» аудіосеріал-розслідування про трагедію обвалу будинку у Львівській області — його причини та наслідки, а також загрози, перед якими опинилися українські «хрущовки». Переможець гран-прі премії для подкастів «Слушно» від Megogo Audio.

Як ми вижили

«Як ми вижили» — подкаст про історію радянських масових депортацій із Західної України у 1944-1953 роках. Що пам’ятають ті, кого позбавили рідних домівок та у товарних вагонах вивезли до Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії? Подкаст створено громадською організацією "Після тиші" на замовлення Суспільного.

Український культ

«Український культ» — розмови про українську культуру з відомими експертками та експертами з української історії, літератури, мистецтва, філософії та кіно. Подкаст створено командою Kult: Podcast на замовлення Суспільного.

Головний подкаст

« Головний подкаст » — наративна науково-популярна історія про психічні розлади. Якими вони бувають та як їм давати раду? Подкаст створений науково-популярним медіа «Куншт» на замовлення «Суспільного».

Теорія неймовірності

«Теорія неймовірності» – руйнування наукових міфів та стереотипів з автором найвідоміших українських технотриллерів Максом Кідруком.

Психологія злочину

«Психологія злочину» – найжахливіші справи останніх 20 років. Що штовхає людей на скоєння злочинів? Як ведуться розслідування та чи отримують винні достатнє покарання?

Катастрофи

«Катастрофи» – документальний подкаст присвячений катастрофам, що сколихнули всю країну. Їх причини, наслідки та жертви. Чи можна було б відвернути лихо? Та використати трагічний досвід на майбутнє?

Чорнобиль

«Чорнобиль 35» – документальний аудіосеріал про трагедію, яка варта уваги не лише раз на рік. Чотирнадцять історій звичайних людей про Чорнобильську катастрофу, яка змінила їхні життя назавжди.

Більше цікавих подкастів у телеграм каналі Суспільне подкасти .

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