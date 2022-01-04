Після прибирання святкових локацій у Дніпрі вивезли майже 200 тонн сміття, прибиральники працювали у дві зміни. Про це йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

За словами начальниці управління з благоустрою міста Світлани Літвінової, на локаціях, де містяни святкували Новий рік, залишилося втричі більше сміття, ніж у звичайний день.

"На святкових локаціях до 7:30 повністю навели лад. Загалом для прибирання задіяли 300 комунальників, 11 одиниць малої техніки та 16 самоскидів. Ще додатково встановили 7 великих сміттєвих баків та 10 біотуалетів на святкових локаціях", – розповіла посадовиця.

Також у посиленому режимі з 31 грудня працювали спеціалісти з благоустрою у парках Дніпра, каже вона.

«З 1 по 3 січня в усіх парках Дніпра працювали чергові групи: двірники, фахівці з благоустрою розчищали доріжки та алеї парків і посипали їх піщано-сольовою сумішшю чи відсівом. Загалом з кожної локації вивезли від 7 кубометрів сміття. Переважно це були паки від феєрверків, пакети з-під їжі», – розповів начальник відділу утримання парку «Придніпровський» Роман Мироненко.

Він додав, що не обійшлося без вандалізму: у сквері Усачова зламали дві лави, санчатами пошкодили огорожу ялинки у парку «Новокодацький». Понівечили урни в Амурському сквері – відвідувачі закинули туди петарди.

Наразі по місту 35 сміттєвозів працюють над очищенням дворів. Вивезти сміття вчасно завадила погода.

"Кількість сміття за свята збільшилась удвічі. До того ж через погодні умови великі сміттєвози не могли дістатися баків. Основна проблема – це прибирання прибудинкових територій. Деякі ОСББ їх не прибрали. Також містяни у негоду неправильно паркували свої авто, тим самим блокували проїзди до дворів",– підсумував начальник управління охорони навколишнього середовища Ярослав Крисько.

Він також додав, що за цю добу мають вивезти усе сміття.

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