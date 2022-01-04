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Пожежна безпека у медзакладах Харківщини: які порушення виявили
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Пожежна безпека у медзакладах Харківщини: які порушення виявили

Ганна Цьомик Марина Сметана
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Пожежна безпека у медзакладах Харківщини: які порушення виявили

У лікувальних закладах Харківської області виявили 1490 порушень пожежної безпеки.

Серед поширених порушень — відсутність системи протипожежної сигналізації, про це 4 січня під час наради в обладміністрації повідомив директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

"У 61 закладі необхідно обладнати систему протипожежної сигналізації, це складає 80% від усієї кількості порушень. На 21 об'єкті електромережі та електроустановки виконані з порушенням правил облаштування", — сказав Іван Сокол.

За його словами, у 13 медзакладах шляхи евакуації не відповідають вимогам чинних норм, 32 об'єкти не забезпечені первинними засобами пожежогасіння та ще у 39 закладах не провели вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій.

За порушення 93 працівників лікарень притягнули до адміністративної відповідальності, сказав Сокол. Протягом 2020 та 2021 років надзвичайники провели 93 перевірки у медзакладах. Перевірки лікарень триватимуть до 14 січня.

Що відомо

  • У лютому 2021 року у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, яка знищила палату реанімації, де лікували пацієнтів хворих на ковід. У вогні загинула молода лікарка разом з трьома пацієнтами.
  • 28 грудня о 21:22 у Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, сталася пожежа. Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні стало порушення правил пожежної безпеки.
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