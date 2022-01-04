381 будинок у селі Білки Хустського району досі залишається без газу. Про це, станом на 12-ту годину, повідомила телефоном Суспільному речниця "Закарпатгазу" Ольга Павлова.

За словами речниці, працівники товариства продовжують відновлювати газопостачання, однак, для цього потрібно, аби власники були вдома.

Третього січня технічний директор "Закарпатгазу" Сергій Козар повідомив Суспільному, що частина газопроводу була відірвана від основного. "Аби уникнути аварійних ситуацій, перекрили газопостачання в селі Білки. Зранку третього січня розпочали ремонтні роботи. 4 січня — відновимо газопостачання у повному обсязі", — розповів Сергій Козар.

Що відомо:

Понад дві тисячі осель у селі на Закарпатті були без газопостачання через автопригоду. Автомобіль з'їхав у кювет та пошкодив газопровід;

Водію автомобіля "Audi" загрожує штраф розміром 850 грн за скоєння ДТП.

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