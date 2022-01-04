Дитячий хореографічний колектив "Веселушки" Центру дитячої творчості з Каховки Херсонської області отримав Гран-Прі на XVIII Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої творчості "Світ у твоїх долонях".

Про це написали на сторінці Освіта Каховської міської територіальної громади у Facebook.

XVIII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості "Світ у твоїх долонях" проходив 3 січня 2022 року у Львові.

Фото: Освіта Каховської міської територіальної громади/Facebook

Вихованці дитячого хореографічного колективу "Веселушки" вибороли кубки, медалі, диплом I премії та Гран-Прі в номінації "Народна хореографія".

Фото: Освіта Каховської міської територіальної громади/Facebook

Колектив також отримав сертифікат на 1 000 євро для участі у Міжнародному фестивалі - конкурсі дитячої та юнацької творчості "Світ у твоїх долонях", який відбудеться в червні 2022 року в Греції.

Фото: Освіта Каховської міської територіальної громади/Facebook

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