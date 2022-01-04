Впродовж останньої доби рятувальники двічі діставали автівки зі снігових заметів. В одній з них перебували троє дітей.
Водій кросоверу Renault Duster вилетів з дороги у кювет у селі Мала Камишуваха Ізюмського району. У машині перебували двоє дорослих та троє дітей, розповіли в обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники допомогли дістати кросовер за допомогою авто підвищеної прохідності.
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ДСНС у Харківській області
В ще один сніжний замет потрапила водійка авто "ВАЗ-2108" на трасі біля села Китченківка Богодухівського району. Крім неї, у машині була її донька. Працівники ДСНС допомогли їм вибратися на розчищену ділянку дороги.
Що відомо
- 3 січня на Харківщині 68 людей травмувалися через ожеледицю.