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Негода на Харківщині: рятувальники дістали зі снігового замету автівку з трьома дітьми
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Негода на Харківщині: рятувальники дістали зі снігового замету автівку з трьома дітьми

Юлія Давидова
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Негода на Харківщині: рятувальники дістали зі снігового замету автівку з трьома дітьми ДСНС у Харківській області

Впродовж останньої доби рятувальники двічі діставали автівки зі снігових заметів. В одній з них перебували троє дітей.

Водій кросоверу Renault Duster вилетів з дороги у кювет у селі Мала Камишуваха Ізюмського району. У машині перебували двоє дорослих та троє дітей, розповіли в обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники допомогли дістати кросовер за допомогою авто підвищеної прохідності.

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Негода на Харківщині: за добу рятувальники дістали дві автівки зі снігових заметівДСНС у Харківській області

В ще один сніжний замет потрапила водійка авто "ВАЗ-2108" на трасі біля села Китченківка Богодухівського району. Крім неї, у машині була її донька. Працівники ДСНС допомогли їм вибратися на розчищену ділянку дороги.

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