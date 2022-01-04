Футболістом черкаської команди став ексхавбек ФК "Інгулець" 31-річний Ілля Коваленко. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі клубу.

"Прибув один новий гравець – Коваленко Ілля Олександрович. Попередній клуб, у якому він був півзахисником — "Інгулець" (Петрове)", – зазначили в пресслужбі.

За інформацією, в поточному сезоні Ілля Коваленко в УПЛ провів 14 матчів, у яких забив один гол та зробив один асист.

Що відомо

Народився Коваленко Ілля 20 березня 1990 у місті Каланчак Херсонської області. Зріст: 177, вага 78 кг.

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