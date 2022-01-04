Справу жінки, яка залишила свою новонароджену дитину на закинутому молокозаводі в Товстому, передали до суду. Про це повідомила речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька.
За її словами, матір дитини судитимуть за залишення дитини в небезпеці. За це її можуть ув’язнити до трьох років.
Нагадаємо, дитину знайшли 2 листопада, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Слідчі встановили, що матір немовляти – 31-річна жителька одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей. Вона залишила дитину в поліетиленовому пакеті в недіючому місцевому моловкозавозі.
Хлопчика назвали Дмитром. Він зараз у Тернопільському обласному будинку дитини, розповіла директорка Інга Кубей. За її словами, він здоровий.
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