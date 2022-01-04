У Кропивницькому 12 будинків залишились без водопостачання через аварію мереж у мікрорайоні Новомиколаївка. Це дев’ять будинків на вулиці Василя Нікітіна, два – на вулиці Варшавська і один на вулиці Миру. Про це розповіла Суспільному директорка водоканалу Валентина Давидчук.

Мешканцям цих будинків на час ремонтних робіт, підвозять воду автоцистернами. Водій водоканалу Володимир Ляшенко каже, розвозить воду мікрорайоном Новомиколаївка з 07:00. "Ну, я б не сказав, що дуже її беруть, люди на роботі, тому виходять здебільшого жителі старшого віку".

Мешканка будинку на вулиці Василя Нікітіна, 21-б Ніна Пікаш розповіла, вода зникла у будинку напередодні. "Води не стало біля 20:00. Причину не знаю. Нікуди не могла додзвонитись. Добре, що сьогодні підвезли. Планую відра чотири набрати, щоб було і для приготування їжі, і посуд помити".

За словами директорки кропивницького водоканалу Валентини Давидчук, нині працівники чекають на дозвіл, щоб почати розриття і ліквідацію пориву. Коли відновлять водопостачання, зможуть сказати після того, як розриють місце аварії.

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