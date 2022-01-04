На Миколаївщині можливі тимчасові перебої у роботі спецлінії 102 — поліція

Четвертого січня, з 12:00 до 15:00, у роботі спецлінії 102 можливі тимчасові перебої. Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

"Для своєчасності реагування на заяви та повідомлення пропонуємо громадянам звертатись безпосередньо до чергових частин відділів та відділень ГУНП в Миколаївській області або використовувати мобільний додаток для миттєвого виклику поліції MyPo", — сказала Інна Парфенова.

Миколаївське районне управління ГУНП в Миколаївській області

чергова частина: (0512) 53-13-31, 40-94-89

Відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (0512) 53-12-71, 34-11-98

Відділення поліції №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (0512) 64-95-99, 53-13-39

Відділення поліції №3 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (0512) 64-48-97, 40-20-01

Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (0512) 53-13-29

Відділення поліції №5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02

Відділення поліції №6 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05167) 2-13-02, (0512) 53-13-45

Відділення поліції №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47

Відділення поліції №8 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05153) 2-13-67, (0512) 53-13-10

Вознесенське районне управління ГУНП в Миколаївській області

чергова частина (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21

Сектор поліцейської діяльності №1 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05163) 2-11-34, (0512) 53-13-19

Відділення поліції №1 Вознесенського районного управління поліції в Миколаївській області — чергова частина (05131) 9-12-54, (0512 )53-13-17

Сектор поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05159) 9-14-47, (0512 )53-13-27

Відділення поліції №2 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05152) 9-14-32, (0512) 53-13-25

Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05136) 5-44-00, 4-58-02

Баштанський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області

чергова частина: (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08

Відділення поліції №1 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина:(05151) 9-16-61, (0512) 53-13-43

Сектор поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (05164) 9-15-09, (0512) 53-13-33

Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05162) 3-13-38, (0512) 53-13-49

Сектор поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина: (05168) 9-13-02, (0512) 53-13-15

Первомайський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області

чергова частина (05161) 7-52-02, (0512) 53-19-03

Відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

чергова частина (05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06

Відділення поліції №2 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05135) 9-11-35, (0512) 53-13-23

Сектор поліцейської діяльності відділення поліції №2 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області — чергова частина (05133) 2-25-73, (0512) 53-13-37.

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