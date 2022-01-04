Третього січня у Житомирі вийшов з ладу напірний колектор каналізаційної насосної станції "Короленка". На ділянці трубопроводу, що пролягає на перехресті вулиця Перемоги – вулиця Домбровського, утворилася поздовжня тріщина.Через аварію рух електротранспорту до мікрорайону Богунія четвертого січня обмежено. Про це повідомила Житомирська міська рада.

З 9:00 до 14:00 години третього січня працівники водоканалу проводили підготовчі роботи для ліквідації наслідків аварії, що були ускладнені проляганням інших інженерних комунікацій: газового трубопроводу, ліній зв'язку та водопровідної мережі.

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

Внаслідок пошкодження газової мережі, яка не була нанесена на схему комунікацій акціонерного товариства "Житомиргаз", на час проведення робіт з усунення витоків газу призупинили проведення розкопок.

О 20:00 годині третього січня працівники водоканалу відновили земляні роботи й працювали до 4:00 години ранку. Наразі на зміну заступила друга бригада, яка безпосередньо відновить цілісність каналізаційного колектору. Задля проведення аварійно-відновлювальних робіт четвертого січня буде обмежено рух електротранспорту до мікрорайону Богунія.

Фото: Житомирська міська рада

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber