Природний парк на Буковині збільшать на понад 100 гектарів

У Чернівецькій області збільшать територію національного природного парку "Вижницький". Президент Володимир Зеленський погодив включення до території 131 гектару земель.

Про це йдеться в указі президента України.

Згідно з указом, землі вилучать у державних підприємств "Вижницьке державне спеціалізоване підприємство агропромислового комплексу" та "Берегометське лісомисливське господарство". Ці землі передадуть у постійне користування парку.

Це територія заплав річки Черемошу, вона не прилягає до території парку, а розташована неподалік села Іспас Вижницької громади, — каже виконувач обов'язків директора парку Віталій Стратій. За його словами, спочатку забезпечать охорону території та призначать працівника, який відповідатиме за це.

У парку на новій території мають створити рекреаційні зони, там зможуть відпочивати люди. Також розроблять зонування, де відновлюватимуть та зберігатимуть види рослин та тварин.

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