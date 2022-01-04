Змінилась ціна оформлення ID-картки та закордонного паспорта

З 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це Суспільному розповіла речниця управління Державної міграційної служби в області Інна Захарова.

За її словами, це пов'язано з тим, що Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів через підвищення цін на сировину та матеріали.

Оформлення ID-картки до 20 робочих днів складатиме 372 гривні, до десяти робочих днів – 498 гривень;

Оформлення закордонного паспорта до 20 робочих днів коштуватиме 733 гривні, до 7 робочих днів та до 3 робочих днів, у разі наявності підстав – 1085 гривень;

"Ті жителі області, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають їх за старою ціною. Ті, хто оплатили, до 31 грудня, але не подали заяву для оформлення документів, потрібно буде доплатити згідно нових тарифів".

Що відомо

До 31 грудня 2021 року оформлення ID-картки до 20 робочих днів коштувало 363 гривні, до десяти робочих днів – 489 гривень;

Оформлення закордонного паспорта до 20 робочих днів складало 694 гривні, до 7 робочих днів та до 3 робочих днів, за наявності підстав – 1046 гривень;