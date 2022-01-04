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На Рівненщині за добу підтвердили 33 COVID-випадки. Померло троє хворих
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На Рівненщині за добу підтвердили 33 COVID-випадки. Померло троє хворих

Наталія Стратонова
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На Рівненщині за добу підтвердили 33 COVID-випадки. Померло троє хворих Ілюстрація / Фото: Суспільне Рівне

На Рівненщині за минулу добу, 3 січня, лабораторно підтвердили 33 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 4 січня. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 180 ПЛР, одне ІФА дослідження, а також 48 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від дев'яти до 79 років:

  • Рівненський район – 31 (м. Рівне – 18);
  • Сарненський район – 1 (м. Сарни – 0);
  • Вараський район – 1 (м. Вараш – 1).

За добу одужали 67 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 123 876 людей (3 483 354 – в Україні).

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На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 277 смертей від ускладнень хвороби (96 436 – в Україні). За минулу добу померли: 77-річний житель м. Вараш, 72-річний житель с. Тесів, 38-річний житель м. Рівне. У січні від ускладнень померли вісім людей.

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Станом на 3 січня, за офіційними даними, в області є 1 535 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 20,1%, напередодні цей показник становив 19,9%

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33.

В Україні за добу підтвердили 1 746 нових випадків COVID-19, 135 людей померли.

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За даними РНБО, оновленими 3 січня, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 370 975 людей, це 32,43% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 369 203 людини, це 32,28%.

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