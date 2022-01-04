5 січня 2022 року розпочинається реєстрація охочих узяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Які умови проведення цьогорічної сесії пробного ЗНО та які відмінності має з торішнім, в ефірі Українського радіо.Херсон розказав керівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко.

За його словами, пробне ЗНО це один з етапів підготовки до основної сесії. Участь у ньому максимально наближує до умов тестування. І учасники можуть перевірити себе та відчути, що відбуватиметься під час основного ЗНО.

"Це максимальне психологічне налаштування. Також це перевірка своїх сил. За результатами пробного ЗНО учасники отримають результати за шкалою 100-200 балів, а також за 12-бальною шкалою. Тоді будуть розуміти де є проблеми, огріхи в знаннях і зможуть їх підтягнути", - розповів Максим Кирпенко.

Участь у пробному ЗНО за бажанням учасника. Процедура платна. Вона може здійснюватися за кошти юридичних і фізичних осіб. До цієї процедури запрошуються як випускники 11-х класів, так і учні 10-х класів, які можуть потренуватися і випробувати свої сили.

"Ми запрошуємо до участі студентів-слухачів вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, тому що ці категорії, за планами, також братимуть участь у державній підсумковій атестації, яка буде відбуватися у формі ЗНО. А також тих, хто декілька років тому здобули загальну середню освіту, закінчили школи, але за певних обставин не вступили до вишів, а в цьому році планують це зробити", - розказує керівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти.

В цьому році участь у ЗНО коштуватиме 300 грн. Сума формується від всіх заходів, які здійснює регіональний центр з підготовки випробного тестування. Це - розробка тестових завдань, друк матеріалів, транспортні, логістичні затрати, заробітна плата працівників регіонального центру і працівників, які будуть працювати у пунктах тестування. Кількість учасників в кожному регіоні різна.

Розповів Максим Кирпенко і про те, як у пробному ЗНО можуть взяти участь жителі Криму.

"Кримці надають ті ж самі документи, що і діти з материкової частини України - це документ, що посвідчує особу. Реєстрація проходить онлайн. Учасник просто на сайті регіонального центру реєструється, вводить всі свої дані. Оплату також можна здійснити онлайн. Кожного року є певний відсоток дітей з Криму, але він дуже маленький. В межах 10-15 осіб максимум за останні роки", - розповів Кирпенко.

За його словами, в цьому році повертається процедура проведення двох сесій.

"Тобто учасник може скласти тест або з української мови, або мови і літератури, в другий день. З практики минулого року, послідовність дій пробного ЗНО така - учасник сплачує один предмет, але має можливість отримати в електронному вигляді зошити з усіх предметів і він з ними зможе попрацювати вдома самостійно підготувавшись до тих іспитів, які йому потрібно", - говорить Максим Кирпенко.

Також він повідомив, що переліку пунктів тестування ще немає. Визначено лише округи, в яких містах планується їх відкриття.

"В Херсонській області плануємо відкрити пункти тестування у Херсоні, Каховці, Новій Каховці та Генічеську. Після завершення реєстрації учасників ми будемо розуміти, яку кількість пунктів потрібно створити. Самостійно здобувач освіти не зможе обирати пункт проходження пробного тестування", - каже керівник центру.

Після проходження тестування, кожен учасник дізнається його результати. Вони стануть відомими через 5-6 днів.

"Сервіс буде працювати протягом трьох днів. Перша сесія відбудеться 22 березня. З 22 по 24 березня є можливість ввести тестові відповіді на завдання з мови або літератури. А буквально через 5-6 днів отримають у своїх кабінетах результати за шкалою 100-200 балів і вже через тиждень отримають правильні відповіді з усіх предметів", - розповів керівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко.

Наталя Шклярук

Що відомо:

Український центр оцінювання якості освіти визначив вартість пробного ЗНО у 2022 році.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання на 2022 рік проходитиме з 5 по 22 січня. Самі тестування пройдуть у березні.

24 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення затвердити новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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