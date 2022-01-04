За минулу добу, 3 січня, у Запорізькій області зробили 1 579 щеплень від COVID-19.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Першу дозу отримали 391 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 188.
Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 4 січня вакцинувалися 581 503 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 535 443 з них, що складає 32% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327). За даними РНБО на 4 січня в області бустерною дозою вакцинувалися 50 людей.
Читайте також: У Запоріжжі поновили роботу центри масової вакцинації
Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.
Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".
Що відомо
- Через ризик зростання темпів розповсюдження коронавірусної інфекції низка країн Європи запровадила нові карантинні обмеження. Вони стосуватимуться як туристів, зокрема з України, так і тих, хто проживає на території цих країн. В окремих країнах посвідка про стан здоров’я стала обов’язковою, попри повну вакцинацію.
- Понад 6,1 мільйона щеплених від коронавірусу українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою "єПідтримка", а на різні послуги вони витратили вже 638 млн гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- Команда дослідників із Токійського інституту медичних наук розробила вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя. Клінічні дослідження препарату заплановані на 2023 рік. Створення вакцини з довічною ефективністю, на думку дослідників, призведе до величезної фінансової економії в усьому світі та дозволить швидше подолати пандемію.
Читайте нас у Telegram
Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber