За минулу добу, 3 січня, у Запорізькій області зробили 1 579 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 391 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 188.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 4 січня вакцинувалися 581 503 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 535 443 з них, що складає 32% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327). За даними РНБО на 4 січня в області бустерною дозою вакцинувалися 50 людей.

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Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Через ризик зростання темпів розповсюдження коронавірусної інфекції низка країн Європи запровадила нові карантинні обмеження. Вони стосуватимуться як туристів, зокрема з України, так і тих, хто проживає на території цих країн. В окремих країнах посвідка про стан здоров’я стала обов’язковою, попри повну вакцинацію.

Понад 6,1 мільйона щеплених від коронавірусу українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою "єПідтримка", а на різні послуги вони витратили вже 638 млн гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Команда дослідників із Токійського інституту медичних наук розробила вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя. Клінічні дослідження препарату заплановані на 2023 рік. Створення вакцини з довічною ефективністю, на думку дослідників, призведе до величезної фінансової економії в усьому світі та дозволить швидше подолати пандемію.

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