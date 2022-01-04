На Житомирщині за добу, 3 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 17 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 4 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

3 січня лабораторний центр провів 173 дослідження на наявність захворювання – у 17 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 608 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двоє людей:

76-річний чоловік – житель Андрушівки;

74-річний житель Лугин.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 528 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 903 жителів, Бердичеві – 279, Коростені – 238 та Новограді-Волинському – 187.

3 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 36 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 762 жителі, з яких 134 877 вже одужали.

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