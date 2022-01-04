64 підтверджених випадків, 15 смертей: статистика COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 64 випадках. Це на 9 більше, аніж напередодні. Одужали 206 людей. Летальних випадків зафіксували 15.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 4 січня.

Від початку пандемії в області COVID-19 виявили у 112 700 людей. З них одужали 104 600 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 144 мешканці області.

Суспільне Вінниця

В Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,6 млн людей;

одужало – понад 3,4 млн хворих;

летальних випадків – 96 436;

проведено ПЛР-тестувань – понад 16,8 млн.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 4 січня:

у Польщі виявили понад 4 ,1 млн випадків COVID-19 ( 15-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 97 тисяч людей, видужали — понад 3,6 млн хворих;

виявили понад 4 випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 ( 5-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 311 тисяч людей , видужали — понад 9,5 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 ( 28-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили приблизно випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 701 тисяча випадків COVID-19 ( 56-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 695 тисяч хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — хворих. в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

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