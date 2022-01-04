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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 108 нових випадків коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 108 нових випадків коронавірусу

Офiцiйно
Юлія Підгола
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 108 нових випадків коронавірусу УНІАН

За минулу добу, 3 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 108 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 12 людей. Ще 173 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 527 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 230 167 мешканців області. Померли 8 862 людини.

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