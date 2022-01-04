Коронавірус діагностували ще у 85 мешканців Львівщини. За попередню добу у Львівській області від ускладнень спричинених коронавірусом померли 8 людей. Одужали від коронавірусу 255 людей.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 977 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 85-ти людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 0;

Золочівський — 2;

Львівський — 38 (м. Львів – 28);

Самбірський — 6;

Стрийський — 3;

Яворівський — 32;

Червоноградський — 4.

У стаціонарах перебувають 967 людей. Ліжкова мережа заповнена на 18, 72%. У реанімації перебуває 90 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 34.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 763 людей. Померли – 6022 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 208 455 людей.

Що відомо

На ранок 3 січня на Львівщині зареєстрували 112 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 251 людина одужала, 13 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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