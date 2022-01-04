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Коронавірус діагностували ще у 85 мешканців Львівщини
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Коронавірус діагностували ще у 85 мешканців Львівщини

Катерина Садловська
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Коронавірус діагностували ще у 85 мешканців Львівщини Фото з відкритих джерел

Коронавірус діагностували ще у 85 мешканців Львівщини. За попередню добу у Львівській області від ускладнень спричинених коронавірусом померли 8 людей. Одужали від коронавірусу 255 людей.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 977 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 85-ти людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

  • Дрогобицький — 0;
  • Золочівський — 2;
  • Львівський — 38 (м. Львів – 28);
  • Самбірський — 6;
  • Стрийський — 3;
  • Яворівський — 32;
  • Червоноградський — 4.

У стаціонарах перебувають 967 людей. Ліжкова мережа заповнена на 18, 72%. У реанімації перебуває 90 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 34.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 763 людей. Померли – 6022 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 208 455 людей.

Що відомо

  • На ранок 3 січня на Львівщині зареєстрували 112 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 251 людина одужала, 13 – померли.
  • Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
  • У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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