За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 579 осіб

1 579 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 382 людини, другою дозою – 1 156. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 679 065 осіб.

По Україні 36 289 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом провели 28 493 854 щеплення.

Що відомо