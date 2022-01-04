На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 46 осіб

У 46 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, вчора від коронавірусу померли 7 людей. Одужання підтвердили у 64 осіб. Медики провели 314 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

"Найближчі два тижні ми не очікуємо серйозного погіршення ситуації. Так, ми очікуємо статистичних коливань показників захворюваності та смертності. Це, в першу чергу, буде пов’язано з тим, що була певна кількість вихідних. Потім, через три робочих дні, на нас знов будуть чекати три вихідних. Природньо, що це вносить деякі корективи в статистику офіційну, але на загал ситуація не мала би ускладнитися. Але, думаю, що десь по завершенню другої декади ми все-таки будемо мати підйом захворюваності", – каже Паничев.

Фото: Василь Панчук/Суспільне Володимир Паничев

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (9 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 4, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 3.

Тернопільський район (28 осіб): Великогаївська сільська ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 1, Купчинецька сільська ОТГ – 2, Підгаєцька міська ОТГ – 8, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Тернопільська міська ОТГ – 13.

Чортківський район (9 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 3, Заліщицька міська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 1, Чортківська міська ОТГ – 1.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 850 осіб, з них 102 952 вже видужали та 2 132 особи померли.

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