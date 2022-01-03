Хуртовина, мокрий сніг та ожеледиця: погіршення погоди на Донеччині

Хуртовина, мокрий сніг та ожеледиця – триматимуться протягом доби на Донеччині. За даними обласного центру з гідрометеорології ускладнення погоди викликав північно-західний циклон. Це додало роботи комунальникам та рятувальникам.

Крига, вкрита снігом – такий вигляд мають дороги та тротуари Краматорська. Все через хуртовину, що тривала зранку та протягом дня змінювалася на мокрий сніг.

Заступник директора комунального підприємства "ДРУАС" Сергій Ольшанський розповів Суспільному, що прибирати сніг виїхали 15 машин та тракторів. Працюють цілодобово.

"У нас сьогодні працють 16 чоловік. Ми по місту зробили всі маршрути, тобто рух транспорту по місту задовільний, та переїхали на селища, сільради, одну машину направили на дальню дорогу до Комишувахи та Городещино. Техніка працює по розчистці тротуарів, доріг, заїжджих карманів для автобусів, поки все. До остановочних павільйонів приступимо завтра", — додав Ольшанський.

Станом на 15-ту годину дня обмежень для руху авто не було. За словами речниці патрульної поліції Ксенії Яцен. Через ожеледицю та сніг з’явилися ускладнення проїзду на перехресті вулиць Олекси Тихого та Конрада Гампера та Проїздній.

Як розповів Суспільному заступник начальника відділу зав’язків зі ЗМІ ДСНС Донеччини Віктор Серомах, через негоду рятувальники з минулої доби допомагають водіям виїхати з заметів.

"Протягом минулої доби здійснено три залучення для допомоги водіям, на яких витягнуто три транспортних засоби із засніжених ділянок автодоріг. Двічі у Покровському районі: м. Мирноград та поблизу селища Грішине. У Волноваському районі поблизу селища Дмитрівка", — додав Віктор Серомах.

Вона додала, що на трасі "Слов’янськ-Донецьк - Маріуполь" сталося ДТП, в результаті якого автомобіль перекинувся на дах. Загалом від головного управління залучалися 16 чоловік особового склад та три одиниці техніки.

За словами чергової метеорологині Донецького регіонального центру гідрометеорології Лариси Іхтіярової, ускладнення погодних умов, сніг, хуртовини, ожеледь, налипання снігу, а в деяких містах області туман - викликало переміщення північно західного циклону над Донеччиною

"Температура повітря буде від 2 градусів тепла до трьох градусів морозу. Зараз тиск падає, температура піднімається, тобто наступну добу буде вже відносно тепло. Вночі ще опади ще будуть, але вже у вигляді дощу, може місцями буде мокрий сніг. Циклон, він пройде і буде вже відносно тепло", — розповіла синоптикиня.

Жителька Краматорська Наталія Вацюк, у дворах не чищено, тротуари не чищені.

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